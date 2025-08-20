Real Madrid, caso Mastantuono: ecco cosa dice il regolamento

Nelle ultime ore balza dalla Spagna la notizia di una possibile “frode normativa” con protagonista il neo acquisto del Real Madrid, Franco Mastantuono. Il talentuoso giocatore argentino, stando a quanto spiegato da AS, è stato iscritto ufficialmente con un contratto del Castilla (la seconda formazione del Real Madrid per intenderci, militante in Primera Federacion) pur giocando stabilmente con la prima squadra. La scelta del numero, tra l’altro, non è solo amministrativa poiché il calciatore ha voluto mantenere il numero indossato ai tempi del River Plate. In molti hanno parlato di violazione delle regole, ma in realtà questa pratica è abituale in LaLiga. Il regolamento, infatti, permette ai giocatori under 23 iscritti a una filiale di alternarsi tra prima e seconda squadra. Precedenti simili si sono visti già: dal Betis, passando per Siviglia, Cadice, Las Palmas, Rayo Vallecano fino ad altri club, senza conseguenze disciplinari. Questa procedura serve ai club per gestire le rose, rispettare i limiti salariali e mantenere liberi i contratti ufficiali della prima squadra senza violare le regole.

Foto: sito Real Madrid