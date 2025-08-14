Real Madrid, Mastantuono si presenta: “Sono nel più grande club al mondo. Un sogno che si realizza”

14/08/2025 | 14:30:31

“Uno dei più grandi talenti al mondo”: così il presidente del Real, Florentino Perez, ha definito il neo acquisto di casa Madrid, Franco Mastantuono. Il numero 1 dei blancos ha dato il benvenuto al talentuoso calciatore argentino nella sala riunioni della Ciudad Real Madrid, dove l’ex River Plate ha firmato il contratto che lo legherà al club madrileno per le prossime sei stagioni. Mastantuono vestirà la maglia numero 30. Il nativo di Azul ha rilasciato successivamente le prime parole da calciatore del Real Madrid: “Grazie a tutti coloro che sono qui oggi. È un giorno molto speciale per me: si realizza un sogno, sia come calciatore sia come persona, quello di arrivare in un club come il Real Madrid, il più grande del mondo, come ha detto il presidente. Davvero, un sogno che si realizza, sono molto felice. Voglio trasmettere questa gioia a tutti voi perché sarà un giorno che ricorderò nella mia storia”. Una chiosa finale: “A Juni, a José Ángel, al presidente, a tutto il suo staff per aver creduto in me, per avermi dato fiducia e per il benvenuto che ho ricevuto, a tutta la gente del club, a tutti i dipendenti che lavorano qui, vi ringrazio. Mi avete fatto sentire molto a mio agio, e volevo ringraziarvi molto. Spero di poter ottenere cose molto importanti con questo club. ¡Hala Madrid!”.

Foto: sito Real Madrid