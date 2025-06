Mastantuono primo regalo per il PSG Campione: accordo raggiunto tre giorni fa

01/06/2025 | 12:00:57

Il Paris Saint-Germain Campione d’Europa adesso può pensare al mercato. Per la verità lo aveva fatto, lavorando sottotraccia su alcune operazioni importanti. Nel mirino Franco Mastantuono, stella 17enne del River Plate, centrocampista offensivo dalle qualità enormi. Vale quanto raccontato tre giorni fa da Tyc Sports, summit in un hotel di Buenos Aires alla presenza di alcuni emissari del club francese, intesa di massima raggiunta dietro il pagamento della clausola di “soli” 45 milioni. Mastantuono è una richiesta precisa di Luis Enrique, compirà 18 anni il prossimo agosto e da quel momento si potrà trasferire in un club europeo. L’accordo di massima prevede il trasferimento in Francia nel 2026, in modo da potergli consentire di disputare Mondiale per Club e Copa Libertadores con il River. Ma il PSG ha già mosso passi decisivi, deve solo perfezionare l’operazione.

Foto: Instagram Mastantuono