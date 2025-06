Mastantuono, la solita bagarre: il PSG non ha chiuso, il Real lavora per il sorpasso

04/06/2025 | 13:10:26

Franco Mastantuono, l’uomo del giorno e non potrebbe essere diversamente. Deve ancora compiere 18 anni e ha il mondo del mercato ai suoi piedi. Il Paris Saint-Germain aveva raggiunto un accordo di massima dopo un incontro blindato e aveva promesso al River Plate di pagare i 40-45 milioni della clausola e di lasciarlo in Argentina fino al 2026. Ma siccome certe operazioni devi chiuderle altrimenti rischi, secondo AS il Real Madrid ha mandato Juni Calafat (capo osservatore) a Buenos Aires con l’intenzione di superare la concorrenza. E anche di definitivo sorpasso Real, Mastantuono resterebbe in Argentina per giocare Mondiale per Club e Copa Libertadores.

Foto: Instagram Mastantuono