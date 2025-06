Mastantuono: “La grandezza del Real la conosciamo tutti. Vorrei lasciare il River vincendo il Mondiale”

24/06/2025 | 21:55:21

Franco Mastantuono, stella del River Plate, da pochi giorni ufficializzato dal Real Madrid, ha parlato a Dazn sul suo trasferimento (circa 60 milioni di euro).

Queste le sue parole: “Non serve che io dica a parole cosa rappresenta quel club. Tutti sappiamo cos’è. È quello che ha vinto di più in Europa ed è il migliore al mondo. È una nuova sfida nella mia vita, una bellissima avventura. Quello che mi sta succedendo è qualcosa di unico. Sono molto grato al calcio e alla vita. Xabi Alonso mi ha telefonato. È stato incredibile e gliene sono molto grato. Quella conversazione ha avuto un grande peso, perché sapere che l’allenatore ti vuole è un voto di fiducia molto importante per un calciatore. Lasciare un club come il River non è facile, e le sue parole mi hanno motivato molto a fare questo salto”.

Una fuga dal River che diversi tifosi non hanno apprezzato, ma il suo legame con i Millionarios resta comunque fortissimo: “Non è una bugia dire che amo profondamente questo club e darò sempre tutto per questi colori. Mi hanno dato tutto da quando ero bambino e cerco di restituire questo affetto sul campo. Qualsiasi calciatore al mondo sogna di giocare nel River e nel Real Madrid. Voglio lasciare il River il più in alto possibile, perché mi ha dato tutto e gli sono molto grato. La mia testa è qui e nel cercare di vincere il torneo”.

Foto: X Real Madrid