Mastantuono: “Ho desiderio di giocare con continuità, Firenze la scelta giusta. Presto vedrete il reale valore della squadra”

04/09/2026 | 11:58:37

Franco Mastantuono, stellina della Fiorentina, in prestito dal Real Madrid, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dove ha raccontato le sensazioni provate quando è arrivata la chiamata della Fiorentina.

Le sue parole: “Quando mi hanno chiamato da Firenze ho pensato alla Serie A, un campionato competitivo che mi attrae da sempre, all’importanza del club e ai tanti argentini che qui hanno fatto la storia: tutti mi hanno parlato benissimo di Firenze”.

Sugli obiettivi di questa nuova esperienza Mastantuono ha spiegato: “Da questa esperienza mi aspetto di giocare con continuità, crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Conosciamo il nostro valore, siamo giovani e con grande qualità. La squadra è forte e sappiamo che lavorando e migliorando ogni giorno possiamo toglierci delle soddisfazioni. De Gea e gli altri ci mettono l’esperienza, noi abbiamo entusiasmo e fame”.

Ha poi spiegato la scelta: “L’Europa non era una discriminante, ho dato priorità alle prospettive. La Fiorentina punta sui giovani e sulla qualità, è il posto migliore dove poter esprimere la mia idea di calcio”.

Sulle difficoltà: “Abbiamo tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare gli equilibri. Io però ho molta fiducia, nella squadra e in Grosso. Ho scelto la Fiorentina anche per lui: quando mi ha chiamato ho capito che il suo progetto era perfetto per me”.

Foto: sito Fiorentina