Mastantuono: c’è l’Europa nel suo futuro

24/06/2026 | 13:27:47

Secondo Mundo Deportivo, Franco Mastantuono vivrà la prossima stagione lontano da Madrid. Ancora non è chiaro se in prestito o a titolo definitivo, ma sicuramente senza la maglia dei Blancos, per continuare il suo percorso di crescita. Le richieste sono arrivate da lo Stade Rennais, che si è informato per ultimo, in ordine cronologico, sull’argentino. Sondaggi fatti anche: dallo Sporting CP, Benfica e Tottenham. Tuttavia la prossima destinazione più probabile per il fantasista è il Villarreal, permettendogli così di rimanere in terra spagnola.

Foto: Sito Real Madrid