Mastantuono è il più giovane debuttante (in gare ufficiali) con l’Argentina. E ora lo attende il Real Madrid

06/06/2025 | 10:25:44

Nottata storica per l’Argentina che si è qualificata ai Mondiali dopo la vittoria per 1-0 contro il Cile. Nottata storica per Franco Mastantuono, talento del River Plate, che è diventato il più giovane debuttante in gare ufficiali, con la maglia dell’Albiceleste. A soli 17 anni, 9 mesi e 22 giorni il talento del River Plate ha riscritto la storia. Il record assoluto spetta sempre a Diego Maradona che conserva il record assoluto: 16 anni, 3 mesi e 28 giorni nel 1977, contro l’Ungheria, ma era amichevole.

L’estate di Mastantuono è appena cominciata però, perchè su di lui c’è il calciomercato che incombe. Sembrava imminente il suo approdo al PSG, che però non ha chiuso e ora il Real Madrid ha superato i freschi campioni d’Europa, superando la squadra parigina sulla scia del traguardo. L’asso argentino sarà delle merengues, ha già avvistato il River Plate, dopo la Nazionale firmerà con i blancos.

Mastantuono (qui un suo ritratto), in questa stagione, ha collezionato 61 presenze con il River Plate, di cui 13 in Copa Libertadores, 12 nel torneo di Apertura, 2 in Copa Argentina, 24 in Superliga, 9 in Copa de la Liga e una in Supercopa Internacional, segnando 10 gol. A queste c’è da aggiungere il match con la seconda squadra dei Millonarios, in cui ha segnato, le 9 sfide con l’Under 17 dell’Argentina e le 10 con l’Under 20, con cui ha siglato rispettivamente uno e due reti.

Foto: Instagram Mastantuono