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Mastantuono: “Con l’arrivo in Italia ho cambiato vita. Brutto essere stato escluso dai Mondiali”

01/10/2026 | 15:31:00

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Franco Mastantuono ha parlato dal ritiro dell’Argentina ai canali ufficiali della Seleccion: “E’ stato brutto essere esclusi dalla lista per la Coppa del Mondo. Hanno vissuto una Coppa del Mondo incredibile che credo abbia lasciato orgogliosi tutti gli argentini.Ora penso all’inizio di un nuovo processo, in cui mi sento bene e posso avere l’opportunità ma, soprattutto, lavorare per la Nazionale. Scaloni mi concede molta libertà di giocare e lo ringrazio per questo. Da quando sono arrivato in Italia e ho cambiato vita mi sento molto bene e mi sto godendo questo momento”.
foto x fiorentina