Mastantuono alla Fiorentina: è fatta! E i gufi sono volati via
05/08/2026 | 11:40:51
Franco Mastantuono alla Fiorentina: è fatta. Operazione in prestito senza impegni per entrambi, nelle prossime ore l’attaccante di proprietà del Real Madrid arriverà in Italia con un volo privati. Un’operazione raccontata in anteprima da Flavio Ognissanti. In contemporanea sono volati via tutti i gufi, non soltanto chi fino a una settimana fa aveva accostato Mastantuono alla Roma. Ma anche chi ieri parlava di operazione difficile, impossibile, addirittura saltata. Gli stessi “gufi” che, evidentemente in vacanza, nulla sapevano. Tra poche ore Mastantuono arriva anche per loro…
Foto: Sito Real Madrid