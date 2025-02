Massimo Oddo, dalla finale di Atene alla panchina del Milan Futuro

Dopo il ko di ieri contro il Pescara, l’avventura di Daniele Bonera sulla panchina di Milan Futuro è arrivata ai titoli di coda. E il Milan – come raccontato – ha già scelto il suo sostituto: sarà Massimo Oddo. Si tratta di un ritorno – il terzo – in rossonero per il Campione del Mondo. Sì perché, seppure in vesti da calciatore, Oddo ha già vestito due volte il rossonero. Nel gennaio 2007 è stato acquistato dal Milan dalla Lazio. Dopo l’esordio il 28 gennaio 2007 in Milan-Parma 1-0, il 3 marzo è arrivato anche il primo gol in rossonero contro il Chievo. Al termine della stagione ha vinto la UEFA Champions League, nella cui finale, ad Atene contro il Liverpool, ha giocato come titolare.

Nell’agosto 2008 è passato in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco, dove già militava il suo compagno di nazionale, Luca Toni, Nel maggio 2009, dopo una stagione nella quale il difensore italiano ha collezionato 26 presenze, il Bayern Monaco ha deciso di non riscattare il cartellino del giocatore, che è quindi rientrato al Milan alla scadenza del prestito. Il 26 gennaio 2011, in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria, ha indossato per la prima volta la fascia di capitano del club rossonero. E il 7 maggio 2011 è arrivato anche lo Scudetto – a due giornate dal termine -grazie allo 0-0 contro la Roma. Il 6 agosto 2011 il Milan vince la Supercoppa italiana nel derby contro l’Inter (2-1) ma Oddo non prende parte alla sfida.

Oddo è fermo dal giugno 2024 quando chiuse la sua, seconda, esperienza al Padova allenando la squadra per appena cinque gare prima di non essere confermato per la stagione successiva. In Serie C il tecnico ha allenato solo i biancoscudati collezionando in totale 21 panchine con 12 vittorie e appena sei sconfitte, mentre più ampia è la sua esperienza in Serie B dove vanta 95 panchine nella stagione regolare a cui si sommano nove gare di play off e due di play out sulle panchine di Pescara, Perugia e SPAL. 46 infine, fra Pescara e Udinese, le panchina in massima serie dell’ex terzino. Adesso per lui ci sarà la panchina del Milan Futuro.

