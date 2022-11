Massimo Moratti: “Fossi ancora all’Inter prenderei Spalletti”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha espresso i suoi consensi a Radio Kiss Kiss nei confronti di Luciano Spalletti, complimentandosi per il gran gioco del Napoli e degli ottimi risultati che sta ottenendo, inoltre, ha dichiarato che attualmente, preferisce il tecnico italiano a José Mourinho. Di seguito le parole dell’ex presidente dell’Inter: “Per stima e conoscenza, per me José rimarrebbe sempre la sicurezza. Sotto un aspetto di novità, però, prenderei Spalletti per il quale nutro una grande ammirazione e che sicuramente riuscirebbe a far bene. Ecco, se fossi ancora presidente dell’Inter, sceglierei sempre Spalletti”.

Foto: Sito ufficiale Inter