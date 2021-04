Massimo Mauro: “CR7? Non è mai stato un leader e non lo sarà mai, è un solista”

Il momento di Cristiano Ronaldo non è dei migliori con i gol che recentemente non arrivano e un nervosismo che si palesa in campo. Di lui ne ha parlato Massimo Mauro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “CR7 non è un leader e non lo sarà mai. È un’azienda e per lui è più importante il suo fatturato che il fatturato della squadra. Cristiano non trascina i compagni. Cristiano vuole che i compagni gli diano la palla per far gol. Un grande solita, non uomo squadra, ma il suo rendimento non è attaccabile. Non gli si può certo dire di non aver mantenuto le attese, soprattutto a livello di marketing; a livello sportivo però la Juve non è migliorata. Per questo sarebbe meglio separarsi: Ronaldo può ripartire altrove, i bianconeri togliersi un impiccio enorme. Pirlo è stato capace di gestire casi e capricci. Adesso la Juve gioca più semplice e la manovra è più fluida. Prima volenao fare tutti i pensatori”.

Foto: Twitter Juventus