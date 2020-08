Ve lo avevamo anticipato in esclusiva e adesso è arrivata la conferma: nella giornata di domani, in mattinata, il calciatore Massimo Coda sarà a Lecce per sostenere le visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano. Per l’attaccante ex Benevento pronto un biennale.

Foto: sito ufficiale Benevento