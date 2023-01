Allegri: “La Juve sta bene, l’atteggiamento è cambiato, siamo fiduciosi”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Napoli. Nel corso dell’intervista il tecnico bianconero ha affrontato diversi temi, tra cui le condizioni del suo gruppo: “La squadra sta abbastanza bene e siamo in buone condizioni. Vediamo domani sera cosa riusciremo a fare”. Successivamente Allegri ha parlato della squadra avversaria:“Domani sarà una gara completamente diverse. A Napoli le gare non finiscono mai, sono sempre difficili. Loro sono una squadra forte tecnicamente e ben allenata”.

Foto: Twitter Juventus