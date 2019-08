Massara: “Vogliamo tenere Suso. Su Correa e André Silva…”

Il campionato 2019/20 del Milan sta per iniziare, ma il mercato è ancora nel vivo per i rossoneri. A riguardo ha parlato il ds Frederick Massara, interrogato da Sky Sport su temi spinosi come quelli legati a Suso, André Silva e Correa: “Suso è un giocatore forte, lo vogliamo tenere. Poi il mercato è sempre aperto e lascia spazio a molta fantasia, ma noi i giocatori forti li vogliamo tenere. Serve un’uscita per Correa? È una suggestione alimentata dalla stampa e dalla voglia di fuochi d’artificio, ma noi vogliamo fare acquisti funzionali e li abbiamo già fatti. Siamo contenti dell’organico che abbiamo, un organico completo e pronto ad affrontare il campionato. André Silva è concentrato sulla partita come tutti noi. È un attaccante completo può giocare da prima e da seconda punta. Ha espresso non compiutamente le sue qualità al Milan e pensiamo possa dare tanto qui“.

Foto: sito ufficiale Milan