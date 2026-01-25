Massara: “Tsimikas? C’è un dialogo con il Liverpool. Carrasco? Difficile anticipare i rientri dall’Arabia a gennaio”

25/01/2026 | 20:30:10

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma con un importante passato dirigenziale al Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida dell’Olimpico: “Sono tutte situazioni in evoluzioni. Per Tsimikas c’è un dialogo con il Liverpool e vedremo come si evolve la situazione. È vero per Carrasco è difficile anticipare questi rientri dall’Arabia, soprattutto a gennaio. Vedremo in questa settimana se ci sono soluzioni per rinforzare l’organico che è già competitivo. Eravamo tutti felici a Torino: non solo per i nuovi arrivi ma in generale da tutta la squadra che ha fatto una partita di livello. Noi dobbiamo lavorare per cercare di mettere nelle migliori condizioni l’allenatore e i giocatori. Era molto felice ma lo eravamo tutti. Siamo proiettati su questa gara che non vediamo l’ora di giocare”.

foto x roma