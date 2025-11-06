Massara: “Tendenza in Europa da invertire. Chi indossa questa maglia non può fare calcoli”

06/11/2025 | 20:55:12

Frederic Massara, ds della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Europa League contro i Rangers: “Conosciamo i nostri numeri nel bene e nel male, l’unica maniera per migliorare è il lavoro quotidiano. Poi ci sono anche episodi da analizzare, a Milano potevamo concretizzare di più ma la strada è quella giusta”.

Due sconfitte consecutive in Europa cosa significano? “Chi indossa la maglia della Roma sa che certi calcoli non se li può permettere, vogliamo competere in tutte le competizioni invertendo la tendenza già da stasera su un campo che sappiamo essere molto caldo”.

Foto: sito Roma