Massara sul futuro di Ibra: “Valuteremo con lui, ma a costi sostenibili”

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport parlando del futuro di Zlatan Ibrahimovic: “Ibra? E’ un campione che ha voluto aiutare il Milan in un momento difficile, ora valuteremo insieme a lui perché dipende anche dal suo stato d’animo. E’ un giocatore fantastico, non può esserci una squadra senza Ibra. Per campioni come lui ci sarà sempre spazio, ma il nostro percorso sarà simile a quello di altre squadre: la crisi ha accentuato le difficoltà, servono politiche con costi sostenibili andando alla ricerca di giocatori forti, con un giusto mix tra giovani talenti e di esperienza”.

Foto: Twitter ufficiale Milan