Massara: “Stiamo valutando le opportunità sul mercato, diamo priorità alla zona offensiva”

22/01/2026 | 20:55:27

Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Roma-Stoccarda: “Adesso stiamo valutando se ci saranno altre opportunità per cercare di migliorare questo organico. Magari dando priorità alla zona offensiva, se ci saranno ancora occasioni da sfruttare, la società si farà trovare pronta, come ha fatto in passato. Angelino è stato a lungo fuori dal gruppo, adesso è rientrato, sta decisamente meglio, sta crescendo di condizione. Siamo fiduciosi di recuperarlo in pieno il prima possibile. La cosa buona è che è già in gruppo e che la sua condizione atletica sta decisamente migliorando”.

foto x roma