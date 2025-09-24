Massara: “Stiamo lavorando in maniera seria, teniamo molto all’Europa League. Pellegrini è attaccato alla Roma”

24/09/2025 | 20:19:42

Il ds della Roma Frederic Massara ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Nizza: “Si sta lavorando in maniera seria. È una soddisfazione vedere la Roma, qui non c’è nessuna dicotomia, giocatori nuovi, vecchi. C’è una squadra da costruire e noi abbiamo lavorato per cercare di allargare un pochettino l’organico e dare più scelte all’allenatore, che le sfrutterà durante la stagione. Siamo impegnati su più fronti, questa sera inizia una competizione alla quale teniamo molto e speriamo di fare bene. Il calcio evolve così rapidamente, nessun scenario può essere precluso, detto questo adesso siamo veramente concentrati sul campo, sulle partite, ce ne sono molte. Lorenzo è un giocatore forte che è molto attaccato a questa squadra, ha fatto delle cose molto importanti in passato e continuerà a farle, quindi noi adesso siamo veramente focalizzati sulle partite e sugli impegni a partire da stasera. Noi affrontiamo questa competizione con l’ambizione di fare bene, con la consapevolezza che abbiamo comunque un girone, una fase a girone molto difficile perché affrontiamo tutte le squadre di livello e quindi giocheremo una partita alla volta, però con l’ambizione di competere, così come ha già fatto la Roma in passato, vogliamo farlo anche quest’anno”.

FOTO: X Roma