Massara: “Stasera aspettiamo risposte per vedere se siamo tornati. Ibra a Sanremo? Non so, i resoconti sono positivi”

Ai microfoni di DAZN, poco prima dell’inizio di Milan-Udinese, Frederic Massara direttore sportivo dei rossoneri ha dichiarato: È una gara importante e delicata contro un avversario forte e ben allenato. Aspettiamo delle risposte per vedere se abbiamo ripreso il nostro cammino”

Su Ibrahimovic: “Vedremo se dovrà stare fuori così a lungo. Siamo tutti dispiaciuti, non solo per Ibra ma per tutti i giocatori indisponibili. È una stagione logorante e dobbiamo tenere conto degli infortuni. Ma siamo preparati per queste evenienze. Ieri sera c’era la partita, abbiamo visto i resoconti di oggi e pare sia stato grande anche sul palco di Sanremo”.

