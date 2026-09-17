Massara: “Spalletti? La società ha totale fiducia nelle sue capacità. Abbiamo preso Woltemade perché lo consideriamo un attaccante forte”

17/09/2026 | 20:30:58

Il direttore sportivo della Juventus, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Posizione di Spalletti già delicata? Tutti noi che indossiamo la divisa della Juventus abbiamo il dovere di non minimizzare neanche un punto perso, ma abbiamo anche l’obbligo di fare delle analisi serene. E questa analisi parte da una certezza, che la squadra è in ottime mani e che la società ha totale fiducia nelle capacità dell’allenatore e nella squadra stessa. Confidiamo che con il lavoro questo processo di crescita possa avvenire in fretta. Woltemade preso per fare la prima punta? Lo abbiamo preso perché lo consideriamo un attaccante forte come Kolo Muani, col quale può essere complementare. Siamo molto fiduciosi che possa fare bene già da stasera”.

Foto: X Roma