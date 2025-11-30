Massara: “Se ci saranno occasioni sul mercato le coglieremo. Lavoro di Gasperini grandioso”

30/11/2025 | 20:29:20

Frederic Massara ha parlato a Dazn prima di Roma-Napoli: “Non c’è nessuna sfida a distanza con Allegri, anche perché il campionato è appena iniziato e c’è un grandissimo equilibrio. Ci sono tantissime squadre che stanno facendo bene e noi siamo soddisfatti anche del nostro avvio. Però è un’opportunità per noi, in questa partita, di verificare a che punto siamo contro una grande squadra, campione d’Italia. Il lavoro del mister è indiscutibilmente grandioso. Sta facendo delle cose molto, molto belle. Anche se siamo solo all’inizio del percorso, già si vede chiaramente la sua impronta. Poi effettivamente bisogna anche dare merito a un gruppo la cui ossatura è la medesima dell’anno scorso, che ha fatto bene già nel girone di ritorno, che continua a fare bene. Questo effettivamente è un fatto indiscutibile. Se ci saranno delle opportunità per cercare di migliorare questo organico, che è già molto buono, cercheremo di coglierle”.

foto x roma