Massara: “Scontro diretto di altissimo livello. I rinnovi? Stiamo lavorando bene”

01/03/2026 | 20:21:35

Frederic Massara, ds della Roma, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Il punto sui rinnovi? Siamo in contatto con tutti gli agenti dei giocatori e stiamo parlando in generale. Non ci sono sviluppi, stiamo pensando al finale di stagione e sappiamo di contare su ragazzi che hanno la testa sulla squadra”.

Cristante e Mancini i più avanti? “Stiamo parlando scadono nel 2027 e sono situazioni che stanno avanzando”.

Ci dobbiamo aspettare qualcosa di diverso stasera? “Non penso che cambierà l’atteggiamento della squadra, Gasperini ha dato un’impronta chiara che non mancherà neanche stasera a prescindere dagli interpreti”.

Quanto può valere vincere uno scontro diretto? “Non sono mai mancate le prestazioni, questa sera sarebbe un bel momento per fare un ulteriore salto di qualità. Partiamo dalla prestazione, stasera sarà una grande partita e siamo tutti molto contenti”.

Foto: sito Roma