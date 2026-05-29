Massara saluta Roma: “Ritengo che quest’anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi”

29/05/2026 | 17:30:52

La Roma e Frederic Massara si separano ufficialmente. Nel comunicato ufficiale del club si trovano anche alcune parole dell’uscente DS: “Ringrazio la Proprietà per l’opportunità di tornare a lavorare in un ambiente a cui sono particolarmente legato. Ritengo che quest’anno il Club abbia posto ulteriori basi per un futuro di successi e auguro a tutta la famiglia dell’AS Roma di poter festeggiare nuovi traguardi”.

Foto: X Roma