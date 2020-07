Massara: “Rinnovi Donnarumma e Ibra? Appena avremo tempo ne parleremo. Stiamo facendo alcune valutazioni”

Il ds del Milan, Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito dei rinnovi contrattuali e del mercato in generale. Ecco le sue parole: “Rinnovi Donnarumma e Ibrahimovic? Si gioca ogni due giorni, appena avremo tempo ne parleremo seriamente. Come ho già avuto modo di dire a più riprese, ci confronteremo con Ibra, che ora è sereno, determinato, agguerrito nelle partite. Ibra, ci sta dando un contributo incredibile: è un campione. Mercato? Chiaro che stiamo facendo delle valutazioni, le faremo in maniera più approfondita con il mister per cercare di capire dove migliorare la squadra per crescere ancora. Qualche valutazione è stata fatta, ma è ancora presto. Ora ci concentriamo sui nostri giocatori, è il tema più urgente”.

