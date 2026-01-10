Massara: “Raspadori? Penso che sia in via di definizione in un senso o nell’altro. Domani? Sarà tutto più chiaro”

10/01/2026 | 17:37:01

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

“Raspadori? Una trattativa che esiste, penso che sia in via di definizione in un senso o nell’altro in tempi piuttosto rapidi. Se si decide domani? Penso che quello sia il tempo per avere tutto più chiaro. Se siamo allineati con la società? Certamente. E’ sempre bello quando la proprietà è presente a Roma e il confronto è quotidiano. Siamo assolutamente uniti, vogliamo far crescere la squadra e la società. Se c’è anche con Gasperini? Ma certo, c’è un confronto costante e una dialettica che fa parte del nostro mestiere e serve per far crescere la squadra”.

Foto: X Roma