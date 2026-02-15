Massara: “Rapporto ottimo con Gasperini, c’è un confronto continuo. Abbiamo preso dieci giocatori nuovi”

15/02/2026 | 20:23:02

Frederic Massara ha parlato a DAZN prima della partita tra Napoli e Roma: “Sono mancate le vittorie ma non le prestazioni perché abbiamo giocato delle ottime gare, purtroppo senza ottenere punti. Ci auguriamo di continuare con e prestazioni, che sarà l’unico modo per portare a casa dei risultati importanti. La gara di stasera è importante. Dybala mancherebbe a qualsiasi squadra, è un giocatore speciale, diverso, ha una qualità assoluta, fa la differenza in Serie A. Un peccato ci sia stato questo nuovo piccolo problema, inaspettato, perché ci sarebbe servito. Non incide però sulle discussioni che avremo con lui e il suo agente. Con Gasperini è un ottimo rapporto, fatto di un confronto continuo. Alla Roma è in corso un rinnovamento molto ampio, se pensiamo che dopo questi due mercati abbiamo 10 giocatori nuovi rispetto allo scorso anno allora abbiamo l’idea della portata di questo percorso, che il mister sta plasmando in maniera eccellente. Siamo molto soddisfatti del lavoro”.

