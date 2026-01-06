Massara: “Per Raspadori situazione in evoluzione. Zirkzee? Al momento nessun contatto, ci piace ma c’è concorrenza”

06/01/2026 | 17:39:00

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni Dazn prima della sfida contro il Lecce, ovviamente trattando i temi del calciomercato.

Queste le sue parole: “Per quanto riguarda Raspadori ci sono discussioni in corso, è una situazione in evoluzione. Sapevamo che queste sarebbero state le tempistiche, dovrebbe svilupparsi comunque in tempi brevi”.

Il cambio di allenatore potrebbe complicare la trattativa per Zirkzee? “E’ il centravanti del Manchester United e piace a molte squadre, non solo a noi. Adesso c’è stato questo cambio di guida tecnica che potrebbe cambiare gli interessi. Al momento non ci sono contatti. Ma non mi soffermerei tanto sui nomi. Il mercato ci dà la possibilità di rinforzarci nel reparto offensivo, dove stiamo avendo delle difficoltà. E cercheremo di farlo”.

I risultati vi stanno preoccupando? “No, siamo partiti l’estate scorsa per un percorso di rinnovamento che deve essere effettuato in più sessioni di calciomercato. Non le consideriamo emergenza, ma occasioni da cogliere. Questa squadra ha fatto un grande 2025, adesso possiamo essere un po’ più in emergenza ma siamo convinti di poter mettere in piedi una squadra che sia pronta già da stasera”.

Foto: Instagram Roma