Massara: “Per il rinnovo di Giroud siamo ai dettagli. Leao? Al 50%. E’ una situazione che vogliamo risolvere”

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato a Sky prima della gara contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “È stata una bellissima prestazione a Napoli: ci ha dato fiducia per il prossimo periodo. Ripartiamo da quella partita dando continuità già da stasera”.

Su Leao: “ C’è la volontà reciproca di rinnovare ed è un buon presupposto. Ci sono particolari complessità, ma noi le stiamo affrontando con fiducia nella speranza di trovare una soluzione entro fine campionato. Fare percentuali è un po’ difficile: o si fa o non si fa, è sempre al 50%. Ci sono stati momenti in cui sembravamo più vicini, altri un po’ più lontani. È una soluzione che vogliamo risolvere. È evidente che entro la fine del campionato dobbiamo capire se ci sarà la possibilità di prolungare”.

Sulla multa di Leao? “La multa è grande, ma è inferiore ai 21 milioni. Noi siamo spettatori interessati alla vicenda, non parti in causa, ma siamo fiduciosi che le parti in causa possano trovare una soluzione per permetterci il rinnovo in maniera più veloce”.

Foto: twitter Milan