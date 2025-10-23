Massara: “Numeri complicati in attacco? Gasperini sta lavorando. Mercato? Se servirà ci faremo trovare pronti”

23/10/2025 | 20:55:52

Il ds della Roma, Frederic Massara, ha parlato a Sky prima della gara contro il Viktoria Plzen.

Queste le sue parole: “Difficoltà in attacco? Ne prendiamo atto, il mister ci sta lavorando. Riguarda non solo un reparto, ma tutta la squadra. Meno male che il reparto difensivo è molto solido. Abbiamo visto con l’Inter che abbiamo creato, questo è propedeutico al migliorare questo aspetto. Speriamo di iniziare già stasera a fare tanti gol”

Su Bailey: “Effettivamente Bailey è entrato bene sabato scorso e sulle sue qualità penso ci sia poco da dire. Noi ci aspettiamo possa dare un contribuito al reparto offensivo. Dopodiché se a gennaio ci saranno delle opportunità da poter cogliere la società si farà trovare pronta sempre tenendo conto del Fair play finanziaro. Ora abbiamo molte partite e queste saranno utili per capire se sarà il caso di intervenire ancora”

Foto: sito Roma