Massara: “Nessun blitz per Todibo, stiamo verificando se ci sono le condizioni. Felici dell’arrivo di Ibra”

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara con la Sampdoria: “Siamo davvero felici di poter riabbracciare un campione come Ibra, ci aiuterà molto a risalire. Una bella domenica ma ci dobbiamo concentrare sulla Sampdoria, una partita da vincere. Ibrahimovic? Ibra si è messo a disposizione, è un campione che ha voluto subito aiutare la squadra, è con noi da due giorni, non gioca da due mesi, siamo felici che sia in panchina. Todibo? Nessun blitz, abbiamo anche altre valutazioni da fare. È un giocatore interessante, verificheremo se ci sono le condizioni giuste. Altrimenti non sarà un problema. Il mercato è sempre dinamico, le cose sono in evoluzione. In questo momento pensiamo possa servirci un difensore, questo è il ruolo sul quale ci stiamo concentrando”. Il Milan, come già raccontato, ha fatto diversi passa avanti per Todibo e continua ad attendere fiducioso.

Foto: Milan Twitter