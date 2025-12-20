Massara: “Mercato? Gasperini mi pressa, se ci saranno occasioni le coglieremo”

20/12/2025 | 20:26:26

Federic Massara ha parlato a Sky sport prima di Juventus-Roma: “Negli scontri diretti, finora, pur offrendo prestazioni di ottimo livello, non siamo riusciti a portare a casa risultati davvero importanti. Cercheremo di farlo già questa settimana. Abbiamo tre opzioni in rosa con determinate caratteristiche e il mister ha scelto questa soluzione per la partita. Detto questo, se dovessero presentarsi opportunità di mercato, cercheremo ovviamente di valutarle. Gasperini mi pressa? Sì, ma io sono sgusciante. Intanto è un dato che ci rende molto orgogliosi e che avvalora il livello della squadra e dell’organico. Il fatto di essere riusciti, nell’ultimo mercato, a conservare la struttura di un gruppo che aveva fatto molto bene nella prima parte del campionato e che sta replicando quelle prestazioni anche nella seconda, con due allenatori che hanno approcci diversi sia al risultato sia allo stile di gioco, conferma il valore dei giocatori. Di questo siamo davvero contenti e il merito va a tutti questi ragazzi”.

foto x roma