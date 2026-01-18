Massara: “Malen e Vaz due profili forti. Ferguson? Ci puntiamo. Zirkzee? Discorso chiuso con lo United”

18/01/2026 | 17:54:11

Friederic Massara, ds della Roma, ha parlato a Sky prima della sfida contro il Torino.

Queste le sue parole: “Malen e Vaz? Sono due ragazzi forti, molto diversi nel percorso. Uno ha giocato in tante squadre e ha grande talento, un altro di livello internazionale e un ragazzo, potrà darci il suo contributo”.

Ci sarà spazio in alto a sinistra per un altro giocatore? E Fortini? “Adesso vedremo quali opportunità si presenteranno, cercheremo di trovarci pronti. Vedremo come evolve la situazione in questi 15 giorni”.

Ha una visione comune con Gasperini sul mercato? “Il percorso è comune e condiviso sempre, ci confrontiamo sempre. Abbiamo un unico obiettivo, costruire una Roma forte e duratura. È assolutamente condivisa”.

In uscita oltre a Baldanzi chi c’è? “Valuteremo in queste ultime giornate, valuteremo per qualche ragazzo che non ha spazio o non si è riuscito a imporsi. Dovremo vedere se ci sono delle condizioni giuste”.

Evan Ferguson parte? “Ferguson ultimamente sta facendo vedere tutte le sue qualità, ora peccato che sia infortunato ma speriamo di riaverlo a breve. Ci contiamo tanto”.

Zirzkee? Margini per riaprire? “Discorso che il Manchester United ha chiuso in maniera piuttosto netta e non ha più riaperto. È un discorso chiuso”.

Foto: sito Roma