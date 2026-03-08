Massara: “L’infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Crediamo in Venturino”

08/03/2026 | 17:51:51

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha presentato a Dazn prima del match odierno col Genoa: “Venturino ha subito avuto un impatto molto positivo, entrando con intraprendenza e vivacità quando è stato chiamato in causa. Ha qualità interessanti, siamo molto soddisfatti di quello che sta facendo”.

Sui tanti infortuni in attacco: “Abbiamo molti infortuni, tutti concentrati nel reparto offensivo, ma non dimentichiamoci che abbiamo recuperato El Shaarawy. C’è anche Vaz, che è un ragazzo molto giovane e deve adattarsi a una nuova realtà. Abbiamo fiducia in lui, sta facendo delle cose interessanti”.

Se l’infortunio può complicare il rinnovo di Dybala: “Questo non incide. Non abbiamo parlato del contratto di Paulo prima e non mi sembra corretto farlo ora che è infortunato. Pensiamo al suo recupero e speriamo che possa tornare a darci una mano nel finale di stagione. Non sono situazioni che impattano sulle nostre decisioni”.

Foto: sito Roma