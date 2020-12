Massara: “L’infortunio di Ibra non cambia i nostri programmi, l’organico è all’altezza”

Nel prepartita di Sassuolo-Milan, Frederic Massara, direttore sportivo della squadra rossonera, ha parlato a Sky del mercato di gennaio, soprattutto in relazione al reparto offensivo: “Non è cambiato niente dopo l’infortunio di Ibrahimovic, siamo convinti di avere un organico all’altezza della situazione e anche senza di lui la squadra ha fatto bene. Ovviamente ci auguriamo che la sua assenza duri il meno possibile, ma non ci sono cambi di rotta per quanto riguarda i nostri obiettivi. Se ci saranno opportunità alle condizioni giuste la società si farà trovare pronta, ma si preannuncia un mercato difficile“.

Foto: canali ufficiali Milan