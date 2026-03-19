Massara: “L’Europa League non è una ossessione. Vogliamo superare il turno”

19/03/2026 | 20:52:47

Frederic Massara, dirigente della Roma, ha parlato a Sky prima della gara contro il Bologna in Europa League.

Queste le sue parole: “Questo è uno stadio che spinge forte, c’è una grande atmosfera e sarà un bellissimo evento. Non vediamo l’ora di vivere questa partita”.

Si può parlare di ossessione Europa League? “Non la definirei ossessione ma una forte ambizione, è un traguardo al quale vogliamo ambire. Ci sono molte partite da giocare da qui alla fine è c’è un Bologna molto forte davanti a noi, sarà una partita difficile”.

Cosa possono dare i giocatori di maggior esperienza in una serata del genere? “Questa sera ci sarà una forte motivazione con la spinta del pubblico e servirà la lucidità, per giocare una partita con molte insidie. C’è fiducia, dai giocatori esperti ci aspettiamo il ruolo di guida per quelli più giovani nell’affrontare questo tipo di partita”.

Foto: sito Roma