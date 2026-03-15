Massara: “La Roma non rinuncerà mai a fare mercati coerenti col prestigio del club”

15/03/2026 | 17:44:16

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Indubbiamente è una partita molto importante, per come è strutturata la classifica oggi i punti in palio pesano molto. Ma il campionato sarà ancora lungo, oltre questa partita. Se i soldi della Champions influenzano il nostro mercato? La Roma è una società del mondo calcistico, l’impatto della Champions aiuta. Ma detto questo la Roma non rinuncerà mai a fare mercati coerenti col prestigio del club e questo grazie alla proprietà”.

Foto: X Roma