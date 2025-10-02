Massara: “Il rinnovo di Dybala? Non è l’unico in scadenza. Lille? Sono una squadra forte e abituata a queste competizioni”

02/10/2025 | 18:59:17

Il direttore sportivo della Roma, Frederic Massara, ha parlato pochi minuti prima del fischio d’inizio di Roma-Lille ai microfoni di Sky. Queste le sue parole:

“Se il turnover è un segnale di forza dell’organico? Ci sono diverse soluzioni a disposizione del mister, che valuta chi far giocare. Stiamo attraversando un periodo con tanti impegni ed è giusto far ruotare l’organico, che riteniamo abbastanza profondo. Il futuro di Dybala? Sta recuperando bene e ci auguriamo possa essere disponibile per domenica. Non è l’unico in scadenza, ma il tema dei rinnovi non è ancora stato affrontato; ora ci stiamo concentrando su queste partite. Il Lille? Sono una squadra forte, ai vertici del calcio francese e sempre presente nelle competizioni europee. Hanno tanti giocatori giovani e forti e un campione come Giroud; sono abituati a questo tipo di competizione.”

Foto: X Roma