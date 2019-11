Massara: “Ibrahimovic per ora è una grande suggestione”

Frederic Massara è intervenuto a Sky prima di Milan-Napoli: “Ibrahimovic è un grande campione, quando viene accostato al Milan è una suggestione. Per ora resta tale. Concentriamoci sulla partita. Dopo ci confronteremo sul mercato per capire cosa fatte. Rebic? E’ arrivato all’ultimo giorno di mercato, ha fatto fatica ma arriverà il suo momento. Bisogna lavorare sull’attenzione sempre di più, questo è un difetto di gioventù e nei momenti topici ci siamo fatti cogliere impreparati. Ma dobbiamo crescere velocemente. Il futuro di Donnarumma? Momento sereno, sempre prestazioni di alto livello, ha un anno e mezzo di contratto e non ci preoccupiamo”.

