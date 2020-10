Massara: “Ibra è straordinario, aiuta il gruppo. Tonali? Da lui ci aspettiamo grandi cose”

Il direttore sportivo del Milan, FredericMassara, a pochi minuti dalla sfida di Europa League contro il Celtic, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del ds rossonero: “Ci godiamo Ibrahimovic in ogni sua giocata, ha alzato il livello della squadra e aiuta quotidianamente il gruppo. Ibra è un giocatore straordinario. Il Milan ha ampio margine di crescita, siamo una squadra molto rinnovata con qualche elemento di esperienza che compensa questo gap. Tonali? Da lui ci aspettiamo grandi cose, ci puntiamo molto. Siamo contenti di quello che ha fatto. Per Sandro è stato un salto enorme passare dal Brescia al Milan. Siamo soddisfatti e vogliamo anche fare meglio, ma sono passate poche partite per tirare dei bilanci. All’Europa League ci teniamo molto.”

Foto: twitter Milan