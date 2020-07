Massara: “Ibra è felicissimo. Stiamo parlando per il rinnovo”

Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, prima della gara di Marassi contro la Sampdoria:

Con la permanenza di Pioli, Ibra può rinnovare: “Ci vediamo tutti i giorni con Ibra. Stiamo parlando con Raiola, vogliamo discutere serenamente e lontani dai riflettori. Ci sono tante cose da valutare, anche lo spirito di Ibra di proseguire in questa bellissima avventura che è stata estremamente positiva. Siamo tutti felicissimi e anche lui lo è”.

Anche Donnarumma chiede il rinnovo:“Sono situazioni diverse, che per motivi differenti presentano delle particolarità. Ma vogliamo trovare una soluzione positiva per entrambi e anche per noi. Donnarumma il contratto ce l’ha, ma va trovata un’intesa per costruire un futuro insieme. Su Ibra, invece, ci sono tempi più ristretti”,

Pronto anche il rinnovo di Calhanoglu: “Siamo felici di quello che sta facendo. Sta esprimendo tutto il suo potenziale e anche per lui dobbiamo parlare con il suo agente, ma lo stiamo già facendo”.

