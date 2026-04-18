Massara: “I confronti sono orientati alla crescita. Discorsi avviati per i rinnovi di El Shaarawy, Dybala, Celik e Pellegrini”

18/04/2026 | 20:36:33

Frederic Massara ha parlato a Sky: “Siamo tutti concentrati sul campo. La squadra e tutte le componenti del club sono assolutamente determinate e vogliose di concludere bene questo campionato. C’è un grande obiettivo potenzialmente in palio, che passa anche da partite difficili come quella di stasera, e ci auguriamo di fare una prestazione solida. In questo devo dire che la squadra è molto seria e ha sempre dimostrato di essere molto concentrata sul campo. El Shaarawy, Dybala, Celik e Pellegrini? C’è un dialogo aperto con tutti e quattro i giocatori e con i loro agenti. È una questione che stiamo affrontando in queste settimane. Valuteremo se ci saranno le condizioni e le volontà reciproche per poter proseguire insieme. Sono tutte situazioni aperte. La dialettica esiste in tutti i club e devo dire che noi siamo tutti concentrati. Anche quando ci sono dei confronti, che sono quotidiani, sono esclusivamente orientati alla crescita della squadra, al miglioramento dell’organico e alla possibilità di far crescere questo gruppo. Siamo veramente tutti focalizzati in questo senso e assolutamente non c’è nessun tipo di problema”.

foto x roma