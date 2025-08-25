Il retroscena: Massara chiede George a Obasi, lo stesso agente che sta bloccando Sancho

25/08/2025 | 14:26:54

In un club bisognerebbe parlare la stessa lingua tra allenatore e direttore sportivo, altrimenti il rischio forte è quello di andare in rotta di collisione. La Roma sta inseguendo Sancho da qualche settimana, non è che le parole del direttore sportivo Massara di sabato scorso siano state una spinta per una trattativa che è continuata anche nelle ultime ore, malgrado il direttore sportivo abbia parlato di suggestione. A parte che poco ore dopo Gasperini ha detto l’esatto contrario, la cosa incredibile di questa vicenda è che Massara sta pensando a qualche alternativa com’è giusto che sia, ma dovrebbe sapere che si tratta di alternativa. E soprattutto che la Roma non è il Rennes (con tutto il rispetto). E così il direttore sportivo fresco di nomina ha sondato Tyrique George, talento classe 2006 del Chelsea, talento interessante e stesso ruolo di esterno offensivo. La cosa incredibile è che George è assistito da Emeka Obasi, lo stesso agente che segue Sancho da sempre, lo stesso agente che si è messo di traverso – almeno fin qui – nella trattativa tra Manchester United e Roma pur essendoci un accordo completo tra i club. Quando Gasperini dice che Sancho non ha detto no, ha perfettamente ragione. È il suo agente che continua a rinviare e a prendere tempo, per motivi suoi, altrimenti la trattativa sarebbe andata in porto da giorni. Se poi lo vuoi aiutare ulteriormente chiedendo il suo assistito George, la strategia non è il massimo della vita: sembra proprio un autogol…

Foto: Instagram Rennes