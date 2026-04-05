Massara: “Gasperini resta, sta facendo ottime cose. Non abbiamo posto nessun obiettivo per la stagione”

05/04/2026 | 20:15:06

Massara ha parlato a DAZN prima della partita contro l’Inter:“La permanenza di Gasperini? È una certezza. E’ evidente che l’eliminazione negli ottavi di Europa League è un rammarico, è un rammarico per tutti, però noi non abbiamo mai posto nessun obiettivo minimo per questa stagione. Sapevamo di dover ricominciare un ciclo, siamo ripartiti con un allenatore che sta facendo delle ottime cose, siamo molto contenti. Siamo anche contenti di essere in lotta per il quarto posto e confidiamo di poterci rimanere fino alla fine della stagione”.

foto x roma