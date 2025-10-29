Massara: “Ferguson deve adattarsi. Acquisti a gennaio? Valuteremo se intervenire”

29/10/2025 | 18:09:56

Frederic Massara ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Roma e Parma, partendo da Ferguson: “Non dimentichiamo che è un ragazzo del 2004, arrivato in un campionato difficile come quello italiano da appena due mesi. Il tempo di adattamento gli va certamente concesso. Era partito bene, poi ha avuto qualche acciacco fisico, è stato fuori e adesso rientra questa sera. Siamo fiduciosi che possa dare anche lui un grosso contributo. Considerare un grande acquisto nel mercato di gennaio è sempre complesso, perché i giocatori che stanno già facendo la differenza nelle loro squadre hanno costi ancora più alti. In un momento come questo, dove dobbiamo confrontarci con le restrizioni del fair play finanziario, non è semplice. Però è anche vero che da qui a gennaio ci sono tante partite, e da queste gare cercheremo di trarre indicazioni utili per capire come e se intervenire. Se sarà il caso, la nostra proprietà si farà trovare pronta, come ha sempre fatto”.

