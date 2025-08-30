Massara: “Felici di Dovbyk. Scambio con Gimenez? Non voglio smentire Tare, ma la trattativa non è mai partita”

30/08/2025 | 20:34:15

Frederic Massara, ds della Roma, ha parlato a Dazn prima della gara a Pisa.

Queste le sue parole: “Scambio Dovbyk-Gimenez? E’ stata una idea. Non voglio smentire Tare, ma questo scambio non è neanche partito. Vero che le ultime ore di mercato sono sempre concitate, già l’anno scorso ci fu uno scambio dell’ultimo minuto con Abraham-Saelemaekers. Però allo stato attuale questa cosa non esiste”.

C’è una trattativa in corso con George? E Dominguez? “Sono nomi di giocatori interessanti che rientrerebbero in un organico. Non era semplice conservare le pedine chiare, era difficile per noi con i paletti del Fair Play Finanziario ed essere riusciti a tenere l’ossatura della squadra e inserire molti ragazzi giovani che consideriamo di talento, a disposizione di un grande allenatore come Gasperini è già una cosa importante. Se poi troveremo giocatori funzionali in queste ore cercheremo di sfruttarle”.

Magari un centrale di centrocampo? “No, in questo momento è più prioritaria la zona offensiva. Ma saranno eventualmente delle soluzioni che devono rientrare in una logica economica e tecnica e che possano aiutare a farci fare un salto di qualità. Altrimenti siamo già soddisfatti delle cose fatte”.

Dovbyk rimane centravanti della Roma?

“Oggi lo è e siamo assolutamente soddisfatti. L’anno scorso ha segnato 17 gol in Serie A, è anche vero che attaccanti prolifici come lui e Gimenez sono al centro dell’attenzione dei movimenti dell’ultimo minuto dove molte squadre importanti sono alla ricerca del centravanti”.

L’idea dello scambio però c’è? “In questo momento no. Ognuno ha il suo centravanti. Siamo contenti della nostra squadra e del nostro organico, voglio dare un contributo alle vostre notizie. Ma nelle prossime due giornate può sempre succedere qualcosa”.

Foto: sito Roma