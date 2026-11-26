Massara: “Ekhator non è un esperimento. Mercato? Vedremo anche in base ai paletti finanziari, ma se ci saranno occasioni, le coglieremo”

26/11/2026 | 20:47:31

Frederic Massara, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sulla sfida della Juventus contro l’Omonia Nicosia e sul mercato: “L’attaccante? Ekhator non è un esperimento, è un calciatore forte dell’Under 21 che ha già fatto vedere le sue qualità in questo campionato. Poi è un 2006 e sappiamo quanto pesa la maglia della Juve. Non dobbiamo mettergli una pressione eccessiva, ma siamo fiduciosi che possa darci delle soddisfazioni. Mercato? Vedremo cosa si potrà fare all’interno di paletti finanziari che dobbiamo rispettare. Se ci saranno delle opportunità per poterci migliorare saremo pronti a coglierle. Omonia Nicosia? I playoff sono importanti, ma non credo possano essere raggiunti stasera. La vittoria per noi è indispensabile in una gara che sulla carta può sembrare abbordabile ma dobbiamo fare attenzione alle loro qualità”.

Foto: Instagram Rennes