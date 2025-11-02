Massara: “Dedico un pensiero a Galeone. Al Milan mi legano dei ricordi stupendi”

02/11/2025 | 20:20:57

Frederic Massara ha parlato a Dazn prima di Milan-Roma, le parole del ds giallorosso: “Permettetemi di avere un ricordo per mister Galeone, è stato un allenatore che ha saputo valorizzare al massimo tutti i giocatori che ha allenato e ha saputo poi ispirarli quando sono diventati allenatori. È una perdita per noi e per il calcio, volevo fare sincere condoglianze alla famiglia. È un effetto bellissimo tornare a San Siro e trovare un club al quale mi legano ricordi stupendi. Devo dire che ci sono stati molti cambiamenti nella squadra, qualche superstite c’è ancora e probabilmente sono i più forti. È sempre bello tornare qua, è una grande emozione. L’attacco? Sono delle soluzioni che il mister sta provando e cercando in base all’avversario. Ci è mancata un po’ di prolificità ma nelle ultime partite sono arrivate tante occasioni e Dovbyk è tornato al gol. Ci sono i presupposti per migliorare sotto questo aspetto”.

foto x roma